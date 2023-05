Aumenano le voci su un possibile ritorno di Kulusevski, visto che il Tottenham non ha ancora deciso se riscattarlo. Dalla Premier League però, c'è un altro giocatore il cui futuro è in dubbio, ovvero Weston Mckennie. Lo statunitense è al Leeds, che può riscattare il centrocampista per 35 milioni di euro. In caso di retrocessione però, Mckennie tornerebbe alla Juve.