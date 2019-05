Se il sogno per la difesa bianconera si chiama Kalidou Koulibaly, la Juventus tiene gli occhi puntati in casa Napoli anche per altri due giocatori. Nei giorni in cui Maurizio Sarri sembra sempre di più il profilo adatto a raccogliere l'eredità di Max Allegri, la dirigenza del club campione d'Italia è tornata sulle tracce di un vecchio pallino come Faouzi Ghoulam: il terzino sinistro è tornato in campo dopo il grave infortunio al ginocchio, riapparendo anche nei radar bianconeri. Ma dalla Continassa è arrivato un sondaggio anche per Allan, centrocampista che il Napoli strappò alla Juve ai tempi dell'Udinese.