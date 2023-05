La Juventus ha spesso guardato in casa dell'Atalanta per rinforzare la rosa. Tra i giocatori che interessano, non c'è solo Koopmeiners ma anche Giorgio Scalvini. La giovane età e l'ingaggio non elevato sono caratteristiche che si sposano con la filosofia di Giuntoli, vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo del club.