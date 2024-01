La tabella di marcia dei rinnovi di contratto è intensa più che mai in casa Juve. Ci sono le priorità dettate dal calendario, come quelle rappresentate da chi è in scadenza già a giugno. In tal senso le idee sono chiare: con Danielesi troverà un accordo facilmente, per Adrien Rabiot si proverà a compiere uno sforzo importante, verso i titoli di coda l'avventura di. Poi ci sono altre priorità, tecniche e progettuali, da un estremo all'altro si passa dalla trattativa con Dusana quella con Kenan Yildiz.E poi ci sono tutti quei discorsi da affrontare prima che sia troppo tardi, perché la Juve ha quasi metà rosa con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025: la cronaca di questi giorni riporta di grande attualità i discorsi legati a(in uscita) e(di nuovo fermo ai box), ma sono ben nove i contratti in scadenza al termine della prossima stagione e che meritano discorsi differenti in casa Juve.