La Juventus non sta cercando soltanto un vice-Vlahovic per l'attacco, ma anche alcuni rinforzi per le fasce. Sia a destra che a sinistra. Da un lato un sostituto di Juan Cuadrado per permettere al combiano di rifiatare. Dall'altra un terzino sinistro che si alterni con Alex Sandro. Tuttosport oggi ha fatto il punto su tutti i nomi che potrebbero arrivare all'ombra della Mole. In Gallery tutti i nomi.