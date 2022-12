Mai come ora c'è un doppio filo che unisce la Juve alla sua seconda squadra. La Next Gen di Massimo Brambilla, infatti, continua a proporre elementi in grado di convincere Max Allegri, che ha un gran bisogno di forze fresche. Se Nicolò Fagioli e Fabio Miretti rimangono dei punti fermi, dei titolari almeno nelle rotazioni e con la seconda squadra bianconera non hanno nulla a che fare, tra la preparazione estiva e questa autunnale sono tanti altri i giocatori che hanno lanciato segnali positivi. Alcuni hanno già ottenuto l'abbonamento stagionale per restare alla Continassa, altri faranno avanti e indietro da Vinovo, altri ancora magari a fine gennaio potranno andare in prestito altrove.Scopri tutto in gallery sui talentini che hanno rubato la scena contro l'Arsenal