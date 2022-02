1









Gara secca. E "la migliore formazione possibile", tanto poi si traccia una linea e si riparte da Bergamo. Ma prima della missione quarto posto c'è la missione semifinale di Coppa Italia. E non sarà semplice.



TURNOVER - Ci sarà poco tempo per riposare tra la gara di oggi e quella di Bergamo. Come racconta Gazzetta, la certezza è Leonardo Bonucci che sarà la guida difensiva. Poi toccherà a Cuadrado, mentre in mezzo giocherà McKennie. Tra infortuni e rientri, la Juve ritrova tre certezze. Ma sarà una Juve sperimentale, quella che vedremo con il Sassuolo? No, tutt'altro: dentro vanno anche quelli giovani e forti. Tipo Locatelli.



SICUREZZA BONUCCI - La notizia ovviamente è il rientro di Bonucci: quattro edizioni di Coppa Italia vinte, la quinta - questa - lo renderebbe il quarto collezionista di sempre con Mancini, Buffon e Chiellini. Curiosità: ne ha una in meno di Giorgio per il suo trascorso in rossonero Milan. Chi gliel'ha tolta, quella finale? Proprio la Juve. Proprio quella di Allegri.