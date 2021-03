6









La prima partita da juventino vero, da juventino al 100%. La Juve ha riscattato Weston McKennie dallo Schalke 04 pagandolo complessivamente quasi 30 milioni di euro e l'americano è pronto ora ad essere il centro del futuro bianconero. Ha già collezionato 31 presenze ed è il quarto bomber della squadra dietro a Ronaldo, Morata e Chiesa. Questo ha dimostrato la forza di questo investimento, la scelta giusta di Paratici, Pirlo e della società. Ma non basta.



Il riscatto è la notizia della settimana, con la Lazio per l'americano arriverà la prima partita da juventino vero. Con un entusiasmo ancora maggiore. E la strada tracciata da Pirlo: "Non mi ha sorpreso, l'abbiamo scelto noi per le sue caratteristiche. Lo abbiamo seguito e sapevamo che avesse queste giocate. Adesso che è stato riscattato non deve pensare di essere arrivato. E' un punto di partenza. Se pensa di essere arrivato al top ha sbagliato tutto, non è giusto per il suo cammino". Wes ora guadagna 2,5 milioni netti a stagione fino al 2025, ma nelle prossime settimane, come racconta La Stampa, ci sarà un adeguamento contrattuale. In attesa della rivoluzione estiva in cui possono partire Ramsey e Rabiot, i due sacrificabili senza troppi problemi, la Juve riparte da McKennie.