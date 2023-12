A che punto è il rinnovo di contratto di Federico Chiesa? Un incontro, importante anche se non decisivo, riporta calciomercato.com, tra la dirigenza bianconera e il suo agente Fali Ramadani è in programma entro la fine di dicembre. Per capire dove potersi incontrare per colmare la distanza tra domanda e offerta, sia in termini di ingaggio che di durata contrattuale. Nelle prossime settimane quindi sono attese novità sulla questione.