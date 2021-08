La Juventus oggi a Udine ha ​​pareggiato una gara che sembrava già vinta. Ok, le col​pe sono quasi tutte di Szczesny che ha regalato di fatto i due gol. Ma c​'​è anche qualcosa che non ha funzionato sul cam​po, al di là della ​pro​pria area ​piccola​?

Nì! Nel senso, per larghi tratti di gara la Juve ha controllato la gara. Ma il problema sono quei segmenti del match in cui, contro una squadra come quella di Gotti che vuole poco il pallone (specie ora che non c​'​è più De Paul) il centrocampo di Allegri ha fatto fatica a uscire palla al piede. Vuoi per la fatica di agosto, vuoi per la difficoltà psicologica dovuta alla clamorosa rimonta che stava maturando, con contestuale galvanizzazione dell'Udinese, a un certo punto Bentancur e Ramsey, e ancora peggio poi Kulusevski, hanno smesso di dare tranquillità e di far circolare il pallone coi tempi giusti.

Nel complesso la Juve ha disputato una bella gara e se non è arrivata la vittoria è essenzialmente colpa di un pur ottimo (in altre giornate) portiere come Szczesny. Ma una grande squadra, come quella che la Juve vuole essere, deve saper anche far fronte a certi momenti difficili, o per dirla come Allegri nel postpartita, "gestire gli imprevisti". E il centrocampo in questo ha il ruolo più importante. E forse la gara di oggi è il manifesto del perché il reparto su cui si stanno concentrato i maggiori sforzi di mercato di Cherubini è proprio quello. In attesa del miglior Locatelli e di un eventuale arrivo di Pjanic...