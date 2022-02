Certo, il missile di Ruslan Malinovskyi era davvero imprendibile, ma il dato deve far riflettere. Come riportato dal sito ufficiale bianconero dopo il match contro l'Atalanta, la Juve ha subito tre delle cinque reti nel 2022 in Serie A con tiri da fuori area, l'ultima delle quali, appunto, nella serata di ieri al Gewiss Stadium di Bergamo. Numeri da cui ripartire subito per preparare i prossimi impegni sul campo, dal derby di Torino di venerdì agli ottavi di Champions League contro il Villarreal, ormai alle porte.