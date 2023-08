Il punto fermo sulla fascia destra della Juve è senza dubbio Weah, che nell'inizio della sua avventura in bianconero sta convincendo tutti. Fino ad ora Allegri lo ha utilizzato nel 3-5-2 anche se in caso di emergenza, l'ex Lille può essere spostato di posizione. Come scrive ilinfatti, se la Juve dovesse passare al 4-3-3, Weah sarebbe schierabile anche come esterno offensivo.