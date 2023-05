Oltre ai mancati ricavi derivanti dai vari giocatori che torneranno dai prestiti, come Arthur, Zakaria, Mckennie e Kulusevski, il rientro di questi giocatori potrebbe complicare anche in un altro aspetto. Ovvero la gestione della rosa, visto che Allegri si ritroverebbe alle prese con un numero a dir poco eccessivo di giocatori. Necessario quindi, sia per questioni economiche che tecniche, trovare una nuova destinazione per questi giocatori.