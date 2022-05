Questa sera alle 21 non sarà soltanto Juventus-Lazio all'Allianz Stadium. Sicuramente sarà la partita di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il primo dopo 17 anni lascia la Juventus e il secondo dopo sette. Una vita alla Juventus quella di Giorgio che ora potrebbe o trasferirsi in MLS oppure scegliere la carriera dirigenziale alla Juventus che sarebbe soltanto rimandata di qualche anno nel caso in cui continuasse a giocare. Quale maglia vestirà Dybala invece non è cosa nota. Ci sarà però un altro evento importante questa sera.



FANTA5TIC - La Juventus Women di Joe Montemurro sarà premiata probabilmente a pochi minuti dal calcio d'inizio di Juve-Lazio. Le bianconere hanno vinto il loro quinto Scudetto consecutivo, dall'anno della loro nascita non hanno mai perso un campionato. Dal primo anno e lo spareggio contro il Brescia vinto ai calci di rigore, il secondo Scudetto a Verona, il terzo assegnato a tavolino e festeggiato in uno Stadium vuoto, deserto, a causa della pandemia. L'anno scorso l'ultimo dell'era Guarino e questa stagione il primo del nuovo ciclo targato Joe Montemurro.



OBIETTIVO TRIPLETE - Le bianconere non si fermano, non solo Fanta5stic, ma l'obiettivo è il triplete, mai riuscito nelle precedenti stagioni. La squadra capitanata da Sara Gama infatti ha vinto in questa stagione già la Supercoppa Italiana e il campionato. Domenica a Ferrara si giocherà contro la Roma la finale di Coppa Italia per inseguire il sogno triplete. Per ora però si godono il momento di gloria ed il bagno di folla in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino.