L'Inter, oltre allo scudetto, può superare diversi record e tra questi ce ne sono alcuni che detiene attualmente la Juventus. Ovviamente, il record dei punti realizzati; primato che hanno i bianconeri quando nel 2013/2014 realizzarono 102 punti. L'Inter potrebbe arrivare a 105 vincendo tutte le altre partite ma non solo. I nerazzurri possono anche superare il record di meno gol subiti in un campionato ( Juventus 2011/12 e 2015/16 con 20 reti incassate). L’Inter non deve prendere più di 8 gol da qui a fine campionato. Oltre a quello del maggior numero di gare consecutive a segno (Juventus fra il 2016 e il 2018 con 44. Inter ora a quota 34) e quello del maggior numero di vittorie (Juventus 2013/14 con 33 su 38. L'Inter può arrivare a 34). Infine anche il maggior numero di punti nel girone di ritorno (Juventus 2015/16 con 52 punti. Proiezione Inter: 57).