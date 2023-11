Lasi prepara per un importante scontro con il, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in alto nella classifica di Serie A. Tuttavia, il tecnicosi trova ad affrontare alcune difficoltà dovute a squalifiche e infortuni che richiedono una riorganizzazione tattica della formazione. Con un occhio attento alla situazione, Allegri vuole che la squadra rimanga competitiva nonostante le assenze chiave. Una delle sfide principali per Allegri è trovare una valida alternativa a, che sarà squalificato per il prossimo incontro. La mancanza di Rabiot rappresenterà unnel centrocampo, e Allegri sta valutando attentamente le opzioni disponibili per garantire il giusto equilibrio nella squadra. Il tecnico è alla ricerca di un giocatore in grado di offrire non solo una solida difesa, ma anche un contributo positivo in fase di transizione verso l'attacco.Inoltre, la situazione riguardante, ancora in fase di recupero, sta spingendoa considerare nuove opzioni per la formazione difensiva. L'assenza di Sandro potrebbe aprire la strada per una possibile maglia da titolare per, che si sta dimostrando una risorsa affidabile per il club. Conin diffida, Allegri dovrà prendere decisioni strategiche per garantire una difesa solida e coesa, mantenendo la coerenza nel reparto difensivo. Inoltre, c'è la possibilità di uno spazio per, che si prepara al suo debutto stagionale. Anche se non è garantito un posto da titolare, il talento emergente potrebbe avere l'opportunità di dimostrare il proprio valore in campo, offrendo freschezza e determinazione alla squadra. Anche, dal primo minuto, potrebbe fornire una nuova prospettiva tattica e un'ulteriore spinta motivazionale per la Juventus, con Allegri che monitorerà da vicino le prestazioni del giovane talento.