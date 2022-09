La Juventus, presto o tardi, dovrà intervenire sul mercato per rinnovare le sue fasce. Se per la corsia di sinistra il nome è quello di Grimaldo, già fatto con insistenza da qualche settimana, c'è una novità a destra: si starebbe valutando Timothy Castagne, ex Atalanta ora in forza al Leicester. A differenza dello spagnolo, però, Castagne non è in scadenza e il suo cartellino costa tra i 15 e i 20 milioni.