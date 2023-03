Rinnoverà per un altro anno con la Juve o lascerà Torino dopo solo una stagione? Le ultime le abbiamo raccontate QUI , ma adesso occorre fare un passo indietro.Andiamo al passato e ai primi mesi dell’argentino alla. Il bilancio è per lo più negativo, tra problemi fisici, prestazioni non eccellenti ed episodi come quello diche avevano fatto pensare al flop. Tanta attesa per convincerlo a sposare il progetto, per nulla. In più, il brusio di fondo dell’ambiente e dei tifosi: “”.In effetti, anche il Di Maria 2.0 ha raccontato un retroscena importante: “”. Il Fideo, dopo aver vinto il Mondiale, è tornato ancora più carico e si è preso sulle spalle la Juventus, l’ha trascinata a forza di gol e assist, soprattutto in Europa League dove è risultatoTutto è cambiato e anche i compagni se ne sono accorti. Compagni che lo hanno eletto – quasi naturalmente -, come leader dello spogliatoio, oltreché leader tecnico in campo. Lo dimostra un’immagine catturata da Dazn durante. Kostic ha appena segnato, tutto intorno si discute dell’episodio, mentre il Var analizza le immagini.si avvicina a bordocampo e inizia un fitto colloquio con Di Maria prima seduto in panchina, si parla di tattica, di movimenti offensivi, di cosa fare per scardinare la difesa nerazzurra.