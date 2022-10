Non c'è solo Cristiano Giuntoli come nome caldo per il ruolo di direttore sportivo della Juventus per il prossimo anno. Lui, secondo la Gazzetta dello Sport, è il favorito, ma non l'unica idea, anzi: la Juventus, infatti, sarebbe anche valutando la promozione interna di Giovanni. L'attuale responsabile della Juventus Next Gen verrebbe affiancato a Federico Cherubini.