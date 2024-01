Juve, Monguzzi e Andreini: chi sono i dirigenti che stanno facendo la differenza

È la differenza ad oggi train Serie A e, a spanne, si potrebbe riassumere così cosa cambia nell’avere Cristianoin squadra o meno. Ma andiamo più nel concreto: il lavoro del nuovo direttore generale è andato ben oltre il mercato. Lavoro quotidiano, tutti i giorni alla Continassa sul campo, a seguire gli allenamenti, a confrontarsi con l’allenatore e i giocatori. E, come si può intravedere dalle immagini del club, è anche il primo a dare la carica ai bianconeri prima che scendano in campo nei pre partita. Insomma, il suo lavoro non è evidente come una serie di acquisti sul mercato, ma altrettanto concreto e da sottolineare.I due dirigenti che stanno facendo la differenza in questa fase della Juventus sono Paolo Monguzzi e Giovanni Andreini.Paolodal febbraio scorso, dopo una lunga esperienza alla Roma dove si è fatto apprezzare per il suo lavoro. Insomma, si occupa della gestione dell’Allianz Stadium, degli abbonamenti, dei pacchetti speciali, dell’intrattenimento. I risultati ci sono e si vedono, per dare alcuni dati:, 7 sold-out su 9 partite disputate presso l’Allianz Stadium e la partita contro la Salernitana di Coppa Italia è già sold out, con l’apertura del secondo anello del settore ospiti ai tifosi bianconeri.Giovannidal luglio 2022. La funzione fondamentale dell'Head of Performance consiste nel coordinare e monitorare le varie dimensioni di performance del Club, tra cui scienze dello sport, medicina, forza e condizionamento, nutrizione e analisi. L'obiettivo primario è assicurare il massimo livello di prestazioni da parte di tutti i giocatori, affrontando al meglio le sfide fisiche richieste dal gioco. Complice anche l’assenza delle coppe europee, certo, ma quest’anno la Juventus ha sofferto decisamente meno gli infortuni muscolare e Massimiliano Allegri ha avuto spesso la possibilità di scegliere chi mettere in campo, piuttosto che adeguarsi alle assenze per infortunio.