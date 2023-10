Due strade che corrono parallele. Da una parte, lastudia una lista di nomi per il mercato di gennaio dove, in particolar modo, il club bianconero dovrà rinforzare il centrocampo. Dall’altra, la dirigenza studia un piano di rinnovi che abbia il fine di diminuire il peso economico annuale dei calciatori in rosa. Per quel che riguarda il discorso rinnovi, c’è stato quello di, oggi l’incontro con l’agente di, ma nella lista c’è anche DusanIl numero 9 della, ad oggi, ha un accordo a salire: da una base di circanell’anno della firma con il club, potrebbe arrivare a circa, anno della scadenza del contratto. Dusan Vlahovic è il calciatore con il maggior peso a bilancio di tutta la rosa. Chiaro, dunque, che si facciano dei ragionamenti sul suo futuro e su cosa fare. D’altronde, le linee guida non cambiano: sostenibilità è sempre la parola d’ordine di questo nuovo ciclo bianconero.E quindi, grazie anche agli ottimi rapporti con l’entourage e, si comincia a parlare di rinnovo. L’obiettivo non è tanto quello di allungare l’accordo in essere, quanto diminuire il peso a bilancio, magari spalmando l’ingaggio per un ulteriore stagione. Un’idea, ancora tutta da concretizzarsi, ma a cui si pensa. In attesa dele di un’offerta che, se dovesse arrivare e dovesse essere irrinunciabile, chiuderebbe il discorso rinnovo e aprirebbe le porte della Continassa.