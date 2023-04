Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Sporting Lisbona,ha speso parole al miele anche per Gleison. Ecco il suo commento sul difensore: "Fisicamente mangia tutti, si vede nei contrasti, nei duelli, in queste cose. Fuori dal campo è bravo, ascolta sempre, vuole sempre imparare. Quello che deve migliorare fa parte di un percorso normale e naturale di crescita, diverso rispetto a un'altra squadra di quando giochi alla. Ascolta, vuole sempre imparare, migliorare, a volte anche troppo. Per quello è bravissimo e può diventare anche più bravo".