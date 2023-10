Per la Juventus, il campionato riprende domenica sera con la partita in trasferta contro il Milan capolista. Come racconta Tuttosport, quest'incontro è destinato a chiarire il peso specifico dei bianconeri e, di conseguenza, a concentrare meglio gli obiettivi dello scudetto, senza riserve e con la giusta prudenza. Per fortuna di Massimiliano Allegri, in questa stagione le questioni che deve affrontare sono unicamente di natura tecnica o tattica, poiché la Juventus ha risolto le questioni legali pendenti sia in Italia che a livello internazionale. Quindi, senza il peso psicologico di doversi confrontare con le conseguenze delle sanzioni, ad eccezione della prossima squalifica di Nicolò Fagioli, che presumibilmente si concretizzerà entro il mese e lo terrà fuori dai giochi per questa stagione, rimangono ancora tre questioni aperte nel mondo della Juve. Queste tre questioni, se paragonate allo tsunami della stagione precedente, sono più simili a un corollario o poco più e comunque non rappresentano un ostacolo per il tecnico livornese.

