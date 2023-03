Non ci sarà solo Nicolò Fagioli con le nazionali giovanili. Altri giocatori bianconeri saranno protagonisti, a partire da Yildiz. Il classe 2005 è stato convocato con la Turchia under 21. Non è la prima volta visto che ha già effettuato tre presenze. Oltre al trequartista ex Bayern Monaco, anche Iling Junior sarà a giro per il mondo. L'esterno, ormai in pianta stabile con la prima squadra della Juve, è stato convocato con l'Inghilterra under 20.