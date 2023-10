La Juve rischia qualcosa per il caso? Stando così le cose, la società non rischia alcun rilievo federale. Discorso diverso per altri tesserati. Ma l’articolo 24 al comma 5 aggiunge: “I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale”. In pratica: se qualcuno nella Juventus avesse avuto l’informazione che Fagioli (o qualunque altro tesserato) aveva scommesso, avrebbe dovuto denunciarlo. Anche perché le persone che avessero saputo e non avessero informato i pm del calcio rischiano anche loro una squalifica: “Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000”.