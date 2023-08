Prevista la presenza di John, amministratore delegato di Exor, principale azionista della Juve, così come di tutta la dirigenza bianconera, da Maurizio Scanavino a Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Sarà un’occasione di festa, ma anche la prima allo Stadium per Timothy Weah e alcuni giovani, nonché il debutto della squadra in Italia, dopo la tournée negli Stati Uniti, in attesa che si faccia sul serio dal 20 agosto con l’esordio in campionato. Lo riporta Gazzetta.