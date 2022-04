Se il fatto che Paulo Dybala lascerà la Juventus in estate è ormai cosa nota ora sembra esserci anche un altro nome in uscita. Come riferisce SkySport si tratterebbe di Moise Kean. L'attaccante ha trovato poco spazio in stagione ed è stato schierato poche volte titolare. Quindi vorrebbe mettersi in gioco in una nuova esperienza. Ha mercato ma soprattutto all'estero.