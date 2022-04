Che Paulo Dybala lascerà la Juventus a zero al termine della stagione è ormai cosa nota. Tuttavia stando a quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica di Torino anche Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Vecchia Signora e potrà trasferirsi a zero in estate. Paradossalmente però il giocatore di Carrara è ritenuto da Massimiliano Allegri una delle pedine fondamentali.