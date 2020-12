Come si sopperisce all'assenza di Alvaro Morata? Domanda non banale, a cui Pirlo ha provato a rispondere nell'intervista rilasciata a JTV: "Cercheremo di riempire l'area con giocatori diversi. Con Alvaro magari eravamo più presenti, con chi giocherà domani cercheremo di arrivarci in altro modo. Ma l'area è da riempire, i gol arrivano da lì". Dunque, un attacco diverso: meno presente e possente, più di idee. Sarà fondamentale il ruolo di Dybala, poi la presenza di un trequartista d'attacco come Kulusevski. Sulle fasce, dovrebbe toccare nuovamente a Federico Chiesa. Ancora una volta, la Juve si affida ai suoi ragazzi di talento: E non dovranno deludere.