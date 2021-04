La Juve in pressing. Non solo Donnarumma, c'è un altro giocatore del Milan in scadenza che piace molto ai bianconeri: Hakan Calhanoglu.



Come scrive Repubblica: "Il Milan lavora a un piano per sostituire Gigio Donnarumma. Certo, continua a trattare il rinnovo con il portiere azzurro: Maldini e Gazidis considerano gli 8 milioni netti a stagione offerti a Gigio un attestato di stima clamoroso in tempi di crisi da Covid. Ma la firma non arriva, anche perché ormai si è inserita la Juve. La strategia dei bianconeri è ottenere plusvalenze da giocatori ingaggiati a parametro zero o il cui costo è stato ammortizzato (vedi Szczesny, preso per 15 milioni nel 2017) e acquisirne altri in scadenza, senza pagare il cartellino. Da qui il pressing su Donnarumma e Çalhanoglu".