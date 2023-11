In questo momento si sta celebrando giustamente la fase difensiva della Juventus, che è reduce da sei partite consecutive senza subire gol. Non c'è solo quello però; la squadra di Allegri è terza sia per numero di tiri, 158 contro i 204 del Napoli e i 183 dell’Inter, sia per gli expected gol che quei tiri hanno generato, 20,35 contro i 24,53 dei nerazzurri e i 23,86 degli azzurri. Lo riporta Tuttosport.