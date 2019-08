Intervistato al termine dell'Emirates Cup, vinta dal Lione sull'Arsenal, il 22enne centrocampista Lucas Tousart ha parlato del suo futuro: "Sirene inglesi? Sto bene al Lione, ho un contratto (in scadenza nel 2023 ndr) e non penso a un addio". Nella giornata di venerdì, come ricorda il Corriere dello Sport, alcuni emissari della Juve sono andati a visionarlo nella gara tra l'OL e l'Angers. Occhi puntati anche su Aouar, andato in gol proprio in quel match.