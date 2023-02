Per Danilo mancano solo firma e annuncio, poi il co-capitano della Juve prolungherà il suo contratto fino al 30 giugno 2026, legandosi di fatto a vita con il club bianconero. Un accordo che non deve stupire nessuno, pur arrivando in un momento come quello attuale che vede la Juve sostanzialmente bloccata su quasi ogni tavolo considerando le incertezze legate alle vicende extra-campo, sia in ambito sportivo che giudiziario. Un accordo che non deve stupire perché figlio di una promessa ormai consolidata nel tempo, la decisione di rinnovare il contratto di Danilo era stata presa già nell'estate del 2021 quando il brasiliano aveva rifiutato il Bayern Monaco per restare in bianconero, aspettando poi il momento opportuno per arrivare ai dettagli di una trattativa che ha vissuto delle battute d'arresto ma ha sempre avuto la certezza della fumata bianca. Sono questi gli accordi in agenda alla Juve, si definiranno quelli già ampiamente impostati o di fatto definiti. Per tutti gli altri bisognerà aspettare, eventualmente, il momento giusto.Scopri tutto in gallery