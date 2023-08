La Juve continua a lavorare sul mercato, principalmente dei giovani. E così, dopo il colpo Livano Comenencia in chiusura dal PSV Eindhoven, c'è un altro ragazzo nel mirino. Per il terzino classe 2004 siamo ormai ai dettagli - arriverà per 3 milioni di euro circa - mentre sondaggi e contatti sono stati aperti per un centrocampista tre anni più giovane. Si tratta del polacco, classe 2007 dello Stal Rreszow, finito sul taccuino di Giuntoli. Si può chiudere a breve.