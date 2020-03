La Juventus non smette di seguire Federico Chiesa, forte della promessa che, la scorsa estate, ha creato un vero e proprio tormentone di mercato. Il cambio di proprietà della Fiorentina, infatti, fece saltare il banco di una trattativa già imbastita, con Commisso che ha di fatto bloccato ogni possibile partenza. Come riporta Tuttosport, i bianconeri non mollano l'esterno della Viola, ma cominciano a valutare alternative: una su tutte, il classe 2001 del Valencia Ferran Torres, che nel corso di questa stagione si è consacrato come uno dei migliori prospetti della Liga.