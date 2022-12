Anche come Federico Chiesa , non vuole perdere tempo. Il difensore brasiliano, tornato a Torino già da qualche giorno dopo il Mondiale e le successive vacanze, si è messo al lavoro anche quest'oggi, nel giorno libero, per farsi trovare pronto da Massimilianoin vista della ripartenza del campionato e degli altri impegni della. La squadra riprenderà ad allenarsi alla Continassa domani, ma il classe 1991, come ha documentato attraverso le sue Instagram stories, si è già rimesso "in moto" correndo sul tapis roulant con grande energia.