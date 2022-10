Non solocontinua a fare passi verso il recupero. Il francese, da questo punto di vista è più indietro rispetto all'italiano ma ci sono buone notizie anche per lui. Pogba infatti, dopo l'infortunio al ginocchio in estate e le problematiche successive, non ha ancora giocato neanche un minuto nella sua seconda esperienza allaCi vorrà ancora un po' di tempo rispetto a Chiesa ma anche il centrocampista 'corre' verso il recupero.