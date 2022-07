Dal sito ufficiale dellaPomeriggio speciale oggi alla Loyola Marymount University. I bianconeri, in campo per l'allenamento del pomeriggio, hanno ricevuto la visita dei ragazzi di Street Soccer USA, partner di Juventus negli Stati Uniti nel progetto "Gioca Con Me".I partecipanti, una ventina in tutto, hanno giocato insieme sul campo di allenamento della Juve, attendendo poi l'arrivo della squadra.Un momento, quello di oggi, che rafforza una collaborazione con Street Soccer USA, ente no profit nato nel 2009, che ha l'obiettivo di aiutare i bambini e i ragazzi attraverso il calcio, permettendo loro di coltivare relazioni positive e sviluppare le capacità e le skills fondamentali nella vita.Una collaborazione iniziata nel 2019 a New York, in occasione della Street Soccer Times Square Cup, che riprenderà proprio il prossimo settembre, dopo due anni di stop.