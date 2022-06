Non solo Andrea Cambiaso. Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve ha messo nel mirino un altro giovane di proprietà del Genoa, per quello che sarebbe davvero un colpo in prospettiva, magari anche in ottica Under 23: si tratta del centrocampista classe 2002 Michele Besaggio, che ha disputato le due ultime stagioni nella squadra Primavera del club rossoblù. Intanto proseguono i contatti per l'esterno sinistro, che piace anche a Inter e Atalanta.