IN GALLERY I 4 MOTIVI PER CUI ALLEGRI PUO SORRIDERE,

In poco tempo possono capovolgersi le situazioni all'interno di una rosa e un reparto che era in grande emergenza trasformarsi nell'unico al completo. E' il caso della Juve, che nelle ultime due sfide con Atalanta e Torino aveva scelte limitate e quasi obbligate in attacco. Prima l'assenza di Vlahovic e Milik, poi quella del serbo e di Chiesa; Allegri si è trovato con gli uomini contati. Ecco, pochi giorni e tutto potrebbe ribaltarsi. Adesso è il centrocampo (complice la situazione di Pogba e Fagioli) e la difesa (infortuni di Alex Sandro e Danilo), che traballano e mettono preoccupazione al tecnico livornese. E l'attacco?Tra otto giorni ci sarà il big match di San Siro contro il Milan. C'è ancora quindi molto tempo prima di sapere come effettivamente la Juve si presenterà. Partite con le nazionali e tanti allenamenti alla Continassa, ma per il momento arrivano notizie positive sul fronte offensivo.in mezzo a tante notizie che anche questa settimana non hanno fatto piacere, come il caso Fagioli e l'infortunio di Danilo.