Non è solo la giornata di Gleison, per la, per quanto il difensore brasiliano sia ovviamente il profilo che al momento sta tenendo più occupata la dirigenza bianconera. Nelle prossime ore, infatti, il club incontrerà anche laper chiudere la cessione di Marko, in esubero alla Continassa dopo essere rientrato dal periodo di prestito al. A seguire un ulteriore meeting, quello per definire il futuro di Filippo, centrocampista classe 2001 sul quale si è inserito con forza soprattutto ildi Adriano Galliani.