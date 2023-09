Il nome di Berardi non è stato depennato alla Continassa, anzi. La Juve vorrebbe infatti inserire un giocatore più esperto, ma non ancora “vecchio”, in una rosa molto giovane e dare soprattutto uno sprint tecnico alla squadra. Gli addii estivi di Angel Di Maria e Juan Cuadrado hanno privato la rosa di una bella dose di qualità, dribbling e invenzioni, che Berardi porterebbe. Lui, ma non solo, perché nei radar bianconeri ci sono anche il gioiellino Georgiy Sudakov, 21enne ucraino dello Shakhtar Donestk, e Mattia Zaccagni della Lazio (contratto in scadenza nel 2025)