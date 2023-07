Tra le mura della Continassa continua il lavoro della squadra mercato dellaper costruire la rosa per la prossima stagione e, tra gli obiettivi, c’è quello di rivoluzionare le corsie esterne. Per quel che riguarda la destra, il primo tassello è stato l’acquisto di TimothyI bianconeri, però, sono anche alla ricerca di un’ala che abbia le caratteristiche per poter cambiare il 3-5-2 in 3-4-3. L’identikit è preciso: un mancino tecnico e abile nel dribbling, capace di partire da destra per poi venire a giocare dentro al campo. In questo senso, in cima alla lista resiste la candidatura di Domenico, già pallino della Juventus ma anche di Cristiano Giuntoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, quello dell’ala del Sassuolo non è l’unico nome: sono seguiti anche il brasiliano 22ennee il 23enne spagnolo, entrambi in forza alNomi, entrambi, portati in dote da Cristiano. Oltre le caratteristiche tecniche, dalla loro c’è anche un prezzo abbordabile che renderebbe possibile una eventuale trattativa.