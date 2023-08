. E a certificarlo, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, sono le dinamiche stesse di, perchè nonostante due stagioni senza trofei, nonostante il polverone giudiziario dell'ultima annata e un futuro prossimo all'insegna della razionalizzazione dei costi, quello bianconero resta un approdo ancora molto gradito, come dimostrano i tre giocatori che più stanno solleticando l'interesse di Cristiano Giuntoli e colleghi in questi ultimi giorni di sessione estiva. Il primo è Domenico, forse all'ultima chiamata per compiere il grande salto, che ha già aperto all'addio ale all'ipotesi Juve: l'ostacolo nell'operazione, stando al quotidiano, è il solco tra la valutazione che di lui fanno i neroverdi - 25 milioni di euro - e la volontà dei bianconeri di concludere l'affare mettendo sul piatto uno tra Samuele Matias, prospettiva che però sembra non affascinare la controparte.- Fortemente attratti dalla Vecchia Signora anche Habibe Romelu. Per il 19enne lochiede almeno 18-20 milioni di euro, dopo aver rispedito al mittente le proposte di Lens e Wolfsburg. Per il belga, invece, la questione è la stessa che si ripete ormai da settimane, con la trattativa sempre legata al trasferimento aldi Dusan. Al momento la sensazione è che la pista sia più fredda, ma rimane ancora aperto uno scenario: quello che i Blues si trovino di fronte alla necessità di cedere l'attaccante almeno in prestito, per risolvere almeno per un po' di tempo un problema da 12 milioni di euro di ingaggio.