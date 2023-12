Gennaio si avvicina e il ruolo della Juve sul mercato di riparazione sembra dover essere sempre più quello della protagonista. Con il centrocampista che resta sempre in cima alla lista dei colpi da effettuare per poter continuare a sognare lo scudetto, per quanto la coppia Allegri-Giuntoli continui a non mollare di un secondo la presa riguardante la precisione degli obiettivi: si fa la corsa sul quinto posto e non sull'Inter, almeno ufficialmente. L'appetito vien mangiando però e alla Continassa tutti sembrano avere una gran fame. Si cerca quindi l'uomo giusto per completare la mediana bianconera, nel gruppone di profili selezionati o magari propositi restano un passo avanti agli altri per motivi diversi Rodrigo De Paul e Lazar Samardzic, almeno in questa fase. Il lavoro di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna in ogni caso prosegue, anche per quel che riguarda l'esterno offensivo che ancora manca in organico ormai dalla scorsa estate. Con una prima scelta che non cambia, così come non cambiano le difficoltà per arrivare a lui: Mimmo Berardi. E le alternative che non mancano, anche se altre se ne cercano.Scopri tutto in gallery