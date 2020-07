Arthur non sarà l'unico rinforzo per il centrocampo della Juventus. Come scrive Tuttosport, sono due i nomi sul taccuino del ds della Juventus Fabio Paratici. Il sogno rimane il ritorno dal Manchester United di Paul Pogba, ma resta viva anche la pista che porta a Jorginho del Chelsea e autentico pallino di Sarri. Proprio l'agente dell'italo-brasiliano ha parlato a Radio Kiss Kiss del possibile approdo in bianconero: ​"Conosco bene il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, ma nessuno al momento mi ha contattato per parlare di Jorginho - le sue parole -. In questa settimana, tra l'altro, la Juve ha preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per la prossima stagione".