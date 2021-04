Cosa sarebbe non andare in Champions, per la? Una tragedia. Vera e propria. Complicatissima da digerire. Il progetto Pirlo sta andando verso il capolinea e - come raccontato ieri su IlBianconero.com - la partita con il Napoli sarà assolutamente decisiva.Oltre ad con il quale Agnelli avrebbe visto la partita a Forte dei Marmi secondo Il Giornale , ci sono due nomi sulla lista bianconera: per Sportmediaset, il primo è quello di, "sondato in più occasioni". Tra il presidente e Zizou c'è un rapporto datato e costruito su una forte stima reciproca. Attenzione però a: è lui l'outsider, già sul taccuino juventino per il dopo Allegri e il dopo Sarri. E il rinnovo con la Lazio non è ancora arrivato...