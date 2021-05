"Per la seconda volta è ancora Allegri l'uomo giusto al momento giusto per la Juventus". E' quanto scrive oggi Il Messaggero, che sottolinea il ritorno di Max e l'addio di Fabio Paratici, con l'inversione di tendenza della Juventus. Un fatto che apre nuovi scenari anche sul mercato: non si può escludere, ad esempio, un ritorno di Miralem Pjanic, ai margini al Barcellona, si legge.