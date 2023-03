Non soltanto la Juventus e la figura di Andrea Agnelli hanno presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Anche Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene, Enrico Vellano. In aggiunta anche sei ex componenti del CDA: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio.