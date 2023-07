Continuità, almeno per quanto riguarda il modulo di gioco. Allegri in questo inizio di stagione ha fatto capire come la Juve utilizzerà, almeno inizialmente, il 3-5-2. Ci potrà essere spazio però anche per qualcosa di diverso visto che il tecnico, durante gli allenamenti, ha abbozzato anche prove di 4-3-3 con Chiesa largo a sinistra. Lo riferisce Tuttosport.